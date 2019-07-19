Учебный центр «Томскнефти»: 8500 обучающихся, 85 профессий, 150 курсов

19 июля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Учебному центру «Томскнефти» уже более 50 лет. Он был открыт в 1968 году в связи с необходимостью подготовки квалифицированных кадров для нефтянки. Тогда в нем можно было обучиться лишь нескольким профессиям. Сегодня занятия проводятся более чем по 85 профессиям и 150 курсам. Причем учебный центр реализует не только программы из общего перечня существующих профессий и общепринятые курсы, но и разрабатывает их под заказ.

Всего в 2019 году корпоративный учебный центр планирует обогатить знаниями более 8500 человек. В первом полугодии их уже получили 3500 учащихся. И это только сотрудники «Томскнефти». А еще за шесть месяцев прошли подготовку более 1100 работников сторонних организаций и физических лиц.

Высокое качество образования поддерживается не только профессионализмом преподавателей, но и широким набором учебных курсов. С июня прошлого года специалисты центра разработали 14 новых программ, обновили 23, внедрили три новых курса, связанных с экологической безопасностью. Продолжается развитие обучения с помощью видеоконференцсвязи, когда преподаватель читает лекции для работников, находящихся на отдаленных месторождениях.

— Этот способ очень удобен для обучения сотрудников, проживающих не в Стрежевом, а в других населенных пунктах и регионах, — пояснил начальник отдела обучения учебного центра «Томскнефти» Владимир Николаевич Никитин. — На промыслах есть учебные кабинеты, оборудованные экранами, видеокамерами, микрофонами. Связь поддерживается двухсторонняя: слышно не только преподавателя, но и вопросы из аудитории. В этом году для таких классов закуплены большие телевизоры, на которые выводится изображение.

Двери учебного центра открыты не только для нефтяников, но и для всех жителей Стрежевого. Здесь можно получить рабочую специальность и даже отучиться на «права», причем не только водительские.

— Большой популярностью пользуется курс «Судоводитель маломерных моторных судов», — говорит Владимир Николаевич, — ведь сегодня удостоверение требуется на вождение не только автомобиля, но и моторной лодки.

В этом году корпоративный учебный центр нефтяников занял второе место в конкурсе «Лучшее организация Томской области по охране труда». Популяризация данного направления остается одной из главных задач учреждения, для реализации которой создана довольно крепкая материальная база.

— Недавно были закуплены четыре новых манекена для отработки навыков по оказанию первой медицинской помощи, — сказал В.Н.Никитин. — Они используются для обучения сердечно-легочной реанимации.

— Тренажеры норвежские, максимально реалистичные, — уточнила преподаватель учебного центра АО «Томскнефть» ВНК Валентина Анатольевна Онищенко. — Размер торса, движение грудной клетки, другие физические характеристики — всё соответствует человеческим параметрам. Один такой манекен направлен в наше томское подразделение.

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