Вдоль проспекта Ленина в Томске начали менять тротуарную плитку

18 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Этим летом в Томске заменят покрытие тротуаров площадью 30 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы по ремонту пешеходных тротуаров уже выполнены на участке ул. Б. Подгорной (от ул. Д. Ключевская до пер. Тихий), ул. Дальнеключевская (от пер. Тихий до пр. Ленина), участках ул. Елизаровых по четной стороне от ул. Артема в направлении пл. Транспортной и от пр. Кирова до дома № 48/2. Также работы выполнены на участке ул. Усова (от ул. Щорса до ул. Артема). Данные участки были включены в план работ с учетом обращений жителей о подтоплении пешеходной части и неудовлетворительном состоянии покрытия тротуаров. В плане на этот год также ремонт пешеходных тротуаров по четной и нечетной стороне ул. Красноармейская (на участке от ул. Сибирской до ул. Усова).

Сейчас подрядчики приступили к замене тротуарной плитки на пр. Ленина, в районе главного корпуса Томского государственного университета.

Здесь выставляют бордюры на тротуарной части и демонтируют выщербленное плиточное покрытие. Параллельно с этим рабочие Томской строительной компании демонтируют бордюрный камень вдоль проезжей части пр. Ленина и устанавливают гранитные бордюры.

«В этом году мы ремонтируем участок проспекта Ленина от Лагерного сада до Новособорной. Работы будут проводиться комплексно, с заменой покрытия проезжей части, тротуаров и благоустройством газонов. К фрезерованию проезжей части подрядчик планирует приступить сразу после завершения асфальтирования Иркутского тракта. Полного перекрытия центрального проспекта Томска не планируется. Все работы по фрезерованию и асфальтированию подрядчик выполнит в вечернее и ночное время, закрывая для движения одну из полос» - пояснил мэр Томска Иван Кляйн.

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