Мужчина пытался ограбить храм в Томской области

18 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Полицейские предотвратили хищение икон из православного храма, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в храме Архангела Михаила, расположенного по ул. Кирова села Кривошеино, находятся посторонние люди. Сотрудниками полиции, незамедлительно выехавшими на место происшествия, был задержан мужчина, у которого при себе находилось церковное имущество.

По предварительным данным, ночью подозреваемый разбил окно и проник в помещение православного храма, откуда пытался похитить иконы и другое имущество, но был обнаружен и задержан сотрудниками

полиции.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение».

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