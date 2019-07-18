Студенты технических вузов проходят практику в «Томскнефти»

18 июля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Анна Баженова с руководителем практики. Фото пресс-службы АО «Томскнефть» ВНК

В течение лета ряды нефтяников пополнят 34 студента, сообщает пресс-служба компании. Более 20 человек уже направлены в подразделения предприятия для прохождения практики.

Стрежевчанка Анна Баженова набирается опыта в управлении капитального ремонта. Она учится в Томском государственном архитектурно-строительном университете. Направление — «Промышленное и гражданское строительство». Перешла на четвёртый курс и уже через год вернется в «Томскнефть» в качестве молодого специалиста.

— В строительство я пошла по стопам родителей, так что у нас складывается семейная династия, — говорит Анна. — Узнала, что в «Томскнефти» есть контрактное обучение и решила воспользоваться этой возможностью. Как студенту-контрактнику предприятие оплачивает мне обучение, дорогу к месту прохождения практики и саму практику. А также один раз в семестр, при условии успешной учебы, выплачивает стипендию. Я, в свою очередь, после вуза обязуюсь отработать в «Томскнефти» пять лет. Для себя уже решила, что буду строить карьеру в сметном отделе.

— Я всегда мечтал стать пилотом, но не получилось. Не добившись высоты там, буду добиваться высот в нефтянке, — уверенно говорит практикант Артем Еременко. — Моя специализация «Магистральные трубопроводы и газонефтехранилища», поэтому практику прохожу в цехе по обслуживанию трубопроводов. Ко мне здесь относятся, как к штатному сотруднику: как и все, я посещаю планерки, расписываюсь в журнале работ. Стараюсь больше узнать о производстве. Если направляют, к примеру, красить камеру пуска скребка, я тут же прошу, чтобы мне объяснили, как она действует. Польза от практики большая. Я вот загорелся профессией, понял, что сделал правильный выбор.

Артем учится в Уфимском нефтяном техническом университете. «Томскнефть» сотрудничает и со многими другими вузами. С Томским политехническим, Самарским государственным техническим, Тюменским индустриальным, Югорским государственным университетами, а также с Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М.Губкина. В среднем 40% студентов, проходивших производственную практику в «Томскнефти», трудоустраиваются на предприятие после окончания вузов.

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