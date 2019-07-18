На «Семилуженском поле» ожидаются бои среди зрителей

18 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

В субботу, 20 июля, в Семилужках (Томский район) в рамках 2-го Межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Семилуженское поле» будет организована площадка «Средневековье», где реконструкторы устроят турнир среди зрителей, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Участникам состязания раздадут мягкие мячи, щиты, шлемы и нагрудники. После турнира на локации «Средневековье» можно будет угоститься сбитнем и попробовать средневековый хлеб, его испекут здесь же в специально сооруженной реконструкторами настоящей глиняной печи.

На площадке Второй мировой войны гостей ждет выставка стрелкового оружия Вермахта и Рабоче-крестьянской Красной армии, личные вещи солдат и фотозона.

На площадке «Освоение Сибири» развернется русский лагерь эпохи XVI–XVII веков. Зрители смогут познакомиться с бытом и сфотографироваться в костюме и доспехах того периода, а также поучаствовать мастер-классах по стрельбе из традиционного лука и пушкарскому мастерству.

В 16 часов у озера состоится реконструкция «Форсирование Днепра», сценарий которой основан на реальных событиях, развернувшихся во второй половине 1943 года на берегах Днепра.

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