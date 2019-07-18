Томская компания вошла в десятку лучших мобильных разработчиков России

Томский Обзор / Фото: 18 июля 2019 // Фото: Pexels.com

Компания KODE, офисы которой базируются в Томске и Калининграде, заняла седьмое место в рейтинге мобильных разработчиков Tagline, поднявшись на три строчки по сравнению с 2018 годом, сообщает региональный инновационный портал.

«Рейтинг консалтинг-агентства Tagline — один из ведущих российских рейтингов, у него очень сложная система калькуляции, в число критериев входят размер штата, уровень клиентов, активность компании в IT-сообществе, учитываются также оценки компании со стороны коллег по отрасли», — рассказал директор томского офиса компании KODE Евгений Ерин.

Помимо пересчета рейтинга, во второй половине года агентство проводит церемонию награждения Tagline Awards. В 2018 году KODE выиграла в шести номинациях, получив две серебряные и четыре бронзовые награды.

Рейтинг «Тэглайн» — первый и один из самых популярных среди рейтингов веб-студий, данные основываются на анализе бизнес-показателей компании, а также экспертного голосования самих участников рынка. Агентство «Тэглайн» является единственным аналитическим агентством на рынке веб-разработок, которое с 2006 года оценивает ключевые показатели развития отрасли, а также строит ряд экспертных рейтингов игроков рынка и сопутствующих услуг (CMS, хостинг-провайдеров, технических решений и т.д.).

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