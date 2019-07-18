Выставка акварелей и изделий из стекла открылась в Томске

18 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Изделия из стекла «На грани фантазии» и «Городские пейзажи» Галины Сорокиной можно увидеть в Доме искусств (ул. Шишкова, 10), сообщают организаторы.



25 акварелей художницы-иллюстратора Галины Сорокиной посвящены, в основном, Томску. Это излюбленные места отдыха томичей – площади Новособорная, Ленина, улицы Красноармейская и Бакунина, театральный сквер, переулок Плеханова, купеческая каменная архитектура и деревянные терема, кроны деревьев, томские скверы, архитектурные ансамбли старинного города.



Кроме городского пейзажа, художница активно работает над различными коммерческими и издательскими проектами. В частности, более 250 иллюстраций подготовила для книги «Кулайская культура» (2018).



Выставка «На грани фантазии» объединила более 100 художественных изделий из стекла от мастерской «Грани». Украшения, посуда, статуэтки выполнены в технике фьюзинг (англ. fusing, fuse – спекание, плавка). Работая в этой технике, мастера нарезают стекло, составляют мозаику, после чего запекают изделие при температуре 800 градусов.



«Термическая обработка позволяет создать художественное стекло с оригинальной фактурой и богатой цветовой гаммой. Рисунок на стекле можно сделать объемным или оставить отдельные участки плоскими. При этом контуры рисунка воздушны и прозрачны. Благодаря чему можно создать желаемую толщину и рельеф», – сообщили представители мастерской.



Выставки будут работать до сентября. Посетить две экспозиции можно по цене одной: для взрослых – 80 р., для детей и людей пенсионного возраста – 60 р.

Тэги/темы: