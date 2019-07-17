Команда Make Love Pizza представит Томск на чемпионате барист

17 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Команда Make Love Pizza

Команда пиццерии Make Love Pizza представит Томск на отборочном этапе Всероссийского чемпионата среди кофеен Russian coffee cup, сообщает компания.

Отборочный этап пройдет в Новосибирске 19-20 июля. Всего в нем примут участие 11 команд из разных городов Сибири. Участникам будет необходимо презентовать два авторских напитка — холодный и горячий, на скорость приготовить три напитка, название которых вытянут в слепую, продемонстрировать латте-арт и приготовить напиток из ингредиентов, которые предоставят судьи.

Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди кофеен, который проводится с 2014 года и является самым масштабным кофейным чемпионатом страны. В 2018 году в соревновании приняли участие 58 команд и 174 бариста со всей России.

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