Команда Make Love Pizza представит Томск на чемпионате барист
Команда пиццерии Make Love Pizza представит Томск на отборочном этапе Всероссийского чемпионата среди кофеен Russian coffee cup, сообщает компания.
Отборочный этап пройдет в Новосибирске 19-20 июля. Всего в нем примут участие 11 команд из разных городов Сибири. Участникам будет необходимо презентовать два авторских напитка — холодный и горячий, на скорость приготовить три напитка, название которых вытянут в слепую, продемонстрировать латте-арт и приготовить напиток из ингредиентов, которые предоставят судьи.
Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди кофеен, который проводится с 2014 года и является самым масштабным кофейным чемпионатом страны. В 2018 году в соревновании приняли участие 58 команд и 174 бариста со всей России.