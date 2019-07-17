Вандалы сломали скульптуру коровы в Томске

17 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба компании «Деревенское молочко»

В минувшую ночь в Томске неизвестные отломали рога у садовой скульптуры коровы, которая представляла собой часть детской игровой зоны в сквере у магазина «Томские товары», сообщает пресс-служба компании «Деревенское молочко».

— Мы вызвали полицию, на месте будут работать специалисты, площадка просматривается видеокамерами, возможно, мы найдем хулиганов, — прокомментировала сотрудница компании «Деревенское молочко».

Напомним, что скульптура была раскрашена и установлена в сквере перед магазином «Томские товары» два года назад в рамках празднования Дня томича. В творческом флешмобе приняли участие более 300 человек.

Тэги/темы: