В Томске создана интерактивная карта неприятных запахов

Рабочая группа по контролю за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух в Томске и Томском районе при Администрации Томской области создала интерактивную карту ГИС «Запах», где размещены «пахучие» объекты города Томска и Томского района.

На карте отмечены 24 наиболее крупных источников запаха в городе, проверенных экологической комиссией с участием контролирующих органов и самих томичей.

Как сообщают участники рабочей группы, интерактивная карта позволяет объективно и достоверно оценить, откуда пришло зловоние и принять соответствующие меры.

Для этого при появлении неприятного запаха в том или ином районе города необходимо зайти на любой ресурс погоды, где отображаются данные о силе и направлении ветра, а затем на интерактивную карту Томска.

Проведя воображаемую линию в том направлении, откуда в данный момент дует ветер, пользователь может обнаружить ближайший источник зловония и сообщить о нем контролирующим органам.

О новых достоверных объектах неприятного запаха в Томске, не указанных в ГИС «Запах», создатели карты просят сообщать в ОГБУ «Облкомприрода» по телефону (38 22) 90-38 -92 и электронной почте ogbu@green.tsu.ru.

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