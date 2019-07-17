В Театральном сквере Томска продолжаются работы по благоустройству

17 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Продолжается благоустройство Театрального сквера, расположенного возле Театра юного зрителя, сообщает пресс-служба мэрии.

Реставрацию скамеек в центральной части сквера, очистку памятника Музе и благоустройство клумбы вокруг него взяла на себя Томская Ассоциация пищевиков.

Подрядчик – компания «Стройкомплект» - уже демонтировал старую плитку, а сейчас выставляет бордюры и готовит основание для укладки новой. Старую плитку передадут в МКУ «Служба городских кладбищ» для проведения благоустроительных работ на их территории.

В августе в сквере начнутся работы по замене газонов, посадке живой изгороди и деревьев. Их выполнит «Зеленстрой». Весной здесь уже была посажена большая ель. Впоследствии городские власти намерены украшать ее иллюминацией в зимний период. Также проект благоустройства Театрального сквера предусматривает установку нового освещения, оригинальных скамеек, больших качелей и других малых архитектурных форм.

Театральный сквер - одно из 28 пространств, где в этом году выполняются благоустроительные работы в рамках национального проекта «Жилье и комфортная среда».

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