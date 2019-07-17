В Томске пройдет турнир по шахматам под открытым небом

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

﻿В субботу 20 июля в 12.00 в переулке Томском пройдет блиц-турнир по шахматам, сообщает пресс-служба городской администрации. Впервые мероприятие, приуроченное к Международному дню шахмат, пройдет под открытым небом.

Соревнование проводится как личный турнир по швейцарской системе в 7 туров, с использованием жеребьевочной программы Swiss Master по правилам спортивной дисциплины «блиц». Мужчины и женщины играют в одном турнире с раздельным зачетом. Контроль времени: 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход, начиная с первого.

Игровая развлекательная программа для гостей праздника начнется в 11.00. Награждение участников пройдет в 13.30.

Для участия в соревновании необходимо подать предварительную заявку с указанием ФИО, даты рождения и номера РШФ по электронной почте: chess.tomsk@mail.ru. Ознакомиться с положением мероприятия можно по ссылке.

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