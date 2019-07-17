Томские спортсмены отметят открытие Тропы здоровья забегом на лыжероллерах

17 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Благоустройство Тропы здоровья в Сосновом бору завершится в августе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчики уложат асфальт на дорожках протяженностью 1,2 км, еще 2,7 км дорожек будет в щебеночном исполнении. Эти участки трассы планируется сделать освещенными. Предполагается, что здесь будет создана дистанция для лыжных гонок, скандинавской и северной ходьбы.

Общая стоимость работ по благоустройству оценивается в 15 млн рублей. 3,3 млн из них были направлены на строительно-монтажные работы по освещению.

Открытие Тропы здоровья томские спортсмены отметят забегом на лыжероллерах. Планируется приурочить это событие к юбилею поселка, который пройдет 18 августа.

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