Приборы радиовидения из Томска помогут китайцам видеть сквозь стены

17 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Раиль Сатаров

Томские радиофизики подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с двумя китайскими компаниями — TusCI Technology Co., Ltd и Smart Sea, сообщает пресс-служба ТГУ.

В рамках сотрудничества планируется продвигать на китайский рынок устройства и системы радиовидения, в частности, устройства обнаружения живых людей за преградами — стенами или завалами.

Директор университетского МИП «Радиовидение» Раиль Сатаров принял участие в 20-й Неделе предпринимательства в Китае и выставке технологических достижений «Видеть будущее». Он был единственным представителем России и презентовал томограф «Радиодозор-М».

— На выставку нас пригласили компании TusCI Technology Co., Ltd и компания при Китайской академии наук — Smart Sea. С ними же мы работали на совместном стенде и подписали соглашение о сотрудничестве, — рассказал Раиль Сатаров. — Они заинтересованы во внедрении нашего устройства на китайский рынок. Китайская сторона проявила заинтересованность в покупке устройств.

Устройство «Радиодозор-М» может определять местоположение и траекторию движения людей, их количество, анализируя перемещение и дыхание с использованием сверхширокополосного излучения. Его можно применять при ликвидации угрозы терроризма, освобождении заложников, поиске людей под завалами и в других критических ситуациях. Разработанное командой ученых ТГУ устройство позволяет в режиме реального времени обнаруживать движущихся и неподвижных людей за железобетонными, кирпичными стенами и другими строительными конструкциями, а также в условиях задымления и под завалами. Разработка устройства поддержана грантом РНФ.

Сейчас мировым лидером рынка устройств обнаружения людей за преградами является израильская фирма Camero. «Радиодозор-М» обладает параметрами, которые не уступают, а в некоторых случаях превосходят ее продукцию. Отличительными особенностями томского прибора являются возможность зондировать территорию на расстоянии до 30 метров и находить людей по дыханию, высокая разрешающая способность.

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