Ливни и грозы ждут томичей в ближайшие дни

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

В период с 17 по 19 июля в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В эти дни по области и городу ожидаются дожди от небольших до умеренных, местами сильные дожди, ливни, грозы, днем в отдельных районах возможен град, порывы ветра до 18 м/с.

Ведомство предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Порывы ветра рекомендуется переждать в помещении, а на улице держаться подальше от шатких конструкций.

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