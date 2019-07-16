Фонд Алены Петровой дарит томичам варенье в благодарность за пожертвование

16 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Детский фонд имени Алены Петровой

Детский фонд им. Алены Петровой и дети с тяжелыми заболеваниями приглашают томичей и компании принять участие в уже традиционной летней благотворительной акции «Варенье challenge», сообщают организаторы.

«Уже второй год подряд мамы подопечных фонда готовят ароматное варенье из свежей клубники. Томичи могут попросить у фонда баночку варенья, ее привезут в удобное время. После того, как все варенье будет съедено, в пустую баночку жертвуют средства и возвращают в фонд», — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции, нужно позвонить в будние дни до 16:00 по номеру 22-72-92 и оставить заявку. После того, как варенье доставят, сделать фото с баночкой и выложить его в социальные сети с хэштегом #варенье_challenge — это поможет распространению акции. Совершить пожертвование в любом размере и положить его в баночку.

Праздник и торжественное открытие баночек с пожертвованиями для подсчета собранных средств состоится 18 августа в РЦ «Алёнка» (пер. Никольский, 19). Если у жертвователя нет возможности приехать, организаторы сами заедут за баночкой, или можно совершить онлайн-пожертвование на сайте фонда, выбрав цель: сбор на — Благотворительная акция «Варенье challenge»).

Все собранные средства будут направлены в помощь детям с тяжелыми заболеваниями, которые после длительного лечения нуждаются в реабилитации. В прошлом году благодаря данной акции удалось собрать 232 800 рублей. Минимальная сумма пожертвования составила — 300 рублей, а максимальная — 133 850 рублей.

Подробную информацию об акции можно найти на сайте фонда, на страничке Вконтакте, в Инстаграме.

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