Томичей приглашают на выставку художников Коробейниковых

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В воскресенье 28 июля в Томске откроется выставка семьи художников Коробейниковых под названием «В трех лицах», сообщает пресс-служба городской администрации.

Гости смогут увидеть работы Николая Коробейникова – заслуженного художника России, его жены Татьяны и их сына Льва, который только начал свой путь художника. Их картины известны во Франции, Германии, США, Голландии и других странах.

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Открытие состоится в пространстве кафе «В трех елках» (пер.Кооперативный, 7) с 17.00 до 22.00. У посетителей будет возможность побывать на мастер-классе, послушать лекцию от настоящих мастеров, приобрести картины художников, стать участником розыгрыша призов, послушать мелодии виниловых пластинок и угоститься вкусным чаем.

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