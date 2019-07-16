Три автомобиля столкнулись на улице Высоцкого в Томске (ФОТО)

16 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: УМВД России по Томской области

16 июля 2019 года около 11 часов 50 минут на улице Высоцкого 18 города Томска произошло столкновение 3-х транспортных средств: Ravon Nexia, Hyundai и Lada Granta, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Водитель и пассажир автомобиля Ravon Nexia с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 8(3822) 795-200.

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