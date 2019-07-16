Праздник блинов пройдет в Томске в субботу

16 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

20 июля на площади Ново-Соборной пройдет праздник блинов, приуроченный к 15-летию компании «Сибирские блины», сообщает администрация Томска. Мероприятия начнутся в 17.00.

На главной сцене пройдет праздничный концерт. Для томичей выступят вокальные и спортивные коллективы. Кроме того, команда по футбольному фристайлу после выступления на сцене проведёт мастер-класс для присутствующих и научит виртуозно владеть мячом.

Будет работать интерактивная зона, где гости праздника смогут сыграть в лимбо или выстрелить из мегарогатки. В зоне дегустации томичей угостят фирменной продукцией «Сибирских блинов».

Финальной точкой праздника станет подведение итогов розыгрыша, который компания запустила в июне. Случайным образом организаторы определят победителей, которые получат iPHone XS, электросамокат, гироскутер, PlayStation 4 или туристическую путёвку.

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