Томские приставы нашли алиментщицу в картошке

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Судебный пристав доставил алиментщицу в суд на рассмотрение уголовного дела из чужого огорода, где она пряталась в картофельной ботве, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

На содержание ребенка 34-летняя жительница Асиновского района задолжала более 60 тысяч рублей. Женщина лишена родительских прав, а ее ребенок находится под опекой. Никаких попыток к трудоустройству гражданка не предпринимала.

По решению суда женщина должна была отбывать обязательные работы. Но так как привлечение к административной ответственности не принесло ожидаемого эффекта и гражданка не предприняла никаких попыток к погашению задолженности, приставы возбудили в отношении нее уже уголовное дело.

Рано утром в день судебного заседания по уголовному делу судебный пристав по ОУПДС приехал на адрес проживания гражданки, чтобы доставить ее принудительным приводом в Асиновский районный суд. Дома должницы не оказалось, однако соседи указали на дом напротив, где женщина, по их словам, гостила очень часто. Судебный пристав по ОУПДС зашел в дом, но на вопрос о нахождении здесь алиментщицы хозяева ответили отрицательно.

Осматривая двор и огород, пристав обратил внимание на сбитую росу на картофельной ботве и, пройдя по следу, нашел прятавшуюся гражданку. Женщина незамедлительно была доставлена в суд. После окончания рассмотрения уголовного дела ей будет назначено наказание. Максимальная мера наказания по ст. 157 УК РФ — до года лишения свободы. При этом от выплаты долга должник не освобождается.

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