На «Семилуженском поле» томичи выберут лучшего ремесленника

16 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Конкурс ремесленников пройдет в рамках 2-го межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Семилуженское поле», сообщает пресс-служба Администрации Томской области. Фестиваль откроется 20 июля в селе Семилужки Томского района.

На фестивале все желающие смогут познакомиться с различными народными ремеслами, поучаствовать в мастер-классах по кузнечному делу, акварельному пейзажу, масляной живописи, а также расписать гончарную игрушку или смастерить собственное изделие на гончарном круге. Здесь же можно будет освоить азы плетения из бересты и создания цветов из ткани.



Лучшего ремесленника определят по итогам зрительского голосования, а церемония награждения победителей завершит фестивальную программу. Добраться до фестиваля томичи могут на личном транспорте или рейсовом автобусе №120 «Томск – Семилужки».

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