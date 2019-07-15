«Ростелеком» стал участником Томской торгово-промышленной палаты

15 июля 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» вошел в состав Томской торгово-промышленной палаты (Томская ТПП), сообщает пресс-служба компании.

Эта некоммерческая организация объединяет более 500 предприятий области, из которых 150 принадлежит к крупному сегменту бизнеса.

На очередном заседании Совета Томской ТПП в торжественной обстановке членские билеты получили вступившие организации: ПАО «Ростелеком», ООО «АСК Бизнес-консалтинг», ООО «ТомОко», ООО «СМТ», ООО «ЭнергоСила», ОГБПОУ «Северский промышленный колледж». Президент Томской ТПП Марина Ускова отметила важность участия в работе объединения ключевых отраслевых компаний.

«Мы рады приветствовать среди членов палаты компанию «Ростелеком» — крупнейшего российского провайдера цифровых услуг. В качестве одной из совместных задач мы видим развитие сотрудничества с членами Томской ТПП и предпринимательством области в целом. С помощью современной телекоммуникационной инфраструктуры мы сможем сформировать благоприятные условия по адаптации местных предприятий к цифровой экономике», — говорит Марина Ускова.

Директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин обозначил плюсы бизнес-синергии: «Как исполнители ряда проектов национальной программы «Цифровая экономика» мы заинтересованы в том, чтобы выйти с компаниями-членами ТПП на новый уровень взаимодействия. Одним из направлений совместной работы я вижу повышение информированности бизнеса о цифровых предложениях телекомрынка, помощь в модернизации IT-процессов внутри компаний для оптимизации, продуктивности и полезности их деятельности».

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