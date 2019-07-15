В ТГУ пройдет открытая лекция «Фуд-дизайн и опыт питания»

15 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

16 июля в Сибирском центре дизайна ТГУ состоится открытая лекция промышленного дизайнера и исследователя фуд-дизайна Анны Лычагиной (Екатеринбург) «Фуд-дизайн и опыт питания», сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Спикер расскажет, что такое фуд-дизайн, как он появился, что означает понятие «опыт питания» и чем занимаются фуд-дизайнеры по всему миру.

Лекция пройдет в образовательном кафе «Кафедра», пр. Ленина, 79. Сбор гостей в 18:45. Вход бесплатный, обязательна регистрация.

А 19 июля в «Кафедре» продолжат обсуждение в рамках воркшопа «Фуд-дизайн: локальные тренды и направления». На это мероприятие также необходима отдельная регистрация.

Анна Лычагина (Екатеринбург) — выпускница Студии дизайна товаров УрГАХУ, занимается исследованиями фуд-дизайна с 2017 года. Финалистка международных конкурсов промышленного дизайна TISDC 2017-2018, победительница конкурса Worldskills 2019 в компетенции «Промышленный дизайн».

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