Томск станет точкой притяжения для пожилых туристов

15 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

«Открытый университет» вместе с Международной ассоциацией университетов третьего возраста планирует развивать в Томске туризм для пожилых людей, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета. Эксперты полагают, что так как город является геофизическим центром Евразии и развивает культуру и образование на огромной территории от Урала до Тихого океана, он может быть интересен пожилым туристам.

В конце 2016 года ТГУ вступил в Международную ассоциацию университетов третьего возраста (AIUTA). Это сообщество вузов Европы, Азии и Америки работает с пожилыми людьми, которые уже вышли на пенсию, но хотят получать новые знания. На данный момент Томский госуниверситет — единственный представитель России в ассоциации, и планируется, что он будет ее координатором в нашей стране.

— Основное направление работы ассоциации — образовательная деятельность, но в последние годы начало развиваться направление, связанное с туризмом пожилых людей. В рамках работы ассоциации планируется организовывать туристические маршруты пожилых людей в страны и города, которые являются ее членами, — рассказала директор «Открытого университета», профессор ТГУ Елена Новикова. — Уже сейчас понятно, что это отдельная сфера деятельности. Она должна сопровождаться медицинской поддержкой, страхованием, туры должны быть приспособлены для пожилых людей.

Обсуждение перспектив развития туризма для пожилых людей прошло в Китае на Втором международном конгрессе туризма пожилых людей (World Senior Tourism Congress 2019), который был организован международной Ассоциацией университетов третьего возраста (AIUTA) совместно с администрацией провинции Шаньдунь. Томский государственный университет представляли Елена Новикова и доцент Татьяна Ильинская.

— Нам предлагалось рассказать о привлекательности своего города с точки зрения пожилых людей. Я говорила об особой исторической роли Томска, в том числе о том, что он был признан геофизическим центром Евразии. С одной стороны, Томск — европейски ориентированный просветительский центр, а с другой — просвещение направлено на изучение азиатской культуры. ТГУ аккумулирует в себе оба эти направления, и эта концепция заинтересовала коллег, — отметила Елена Новикова.

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