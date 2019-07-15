Команды на Изумрудный карнавал набирают в Томске

15 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

IV Изумрудный карнавал по мотивам сказки А.М. Волкова «Волшебник изумрудного города» пройдет 24 августа в Городском саду, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Красочное шествие в этом году будет называться "Умное путешествие «Нам по пути!»". Колонны пройдут по аллеям вокруг Городского сада, а потом гостей праздника ждёт праздничный концерт.

Чтобы принять участие в празднике необходимо придумать идею образов по теме карнавала, собрать команду от 10 до 15 человек и подать заявку на адрес info@gorsad-tomsk.ru.

Самые интересные и креативные участники получат призы в 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 10 августа.

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