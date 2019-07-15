Ученый из ТГУ приняла участие в международной конференции по изучению коротконожки

Младший научный сотрудник лаборатории «Гербарий» БИ ТГУ Валерия Шипоша стала единственным российским ученым, принявшим участие в IV международной конференции International Brachypodium Conference в Испании, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

Конференция была посвящена изучению злакового растения Brachypodium (другое его название — коротконожка). Это модельное растение не подвергалось окультуриванию и поэтому может «рассказать» об эволюции всех злаковых. В глобальном аспекте эти данные помогут в решении проблемы нехватки пищевых ресурсов на планете.

Валерия Шипоша — единственный ботаник в Томске и России, который занимается изучением этого растения в рамках сотрудничества ТГУ и Высшей политехнической школы Уэски Университета Сарагосы (Испания). Ее диссертация, посвященная изучению Brachypodium, выполняется под двойным руководством: с российской стороны ее курирует профессор ТГУ Марина Олонова, с испанской — профессор Пилар Каталан.

Группы ученых во всем мире изучают разные аспекты Brachypodium: за что отвечают конкретные гены, какие возможны генетические вариации популяций, криптические виды рода, плоидность, филогеографию, филогению и другие. Изучение эволюционного процесса у однодольных растений позволит понять, какие конкретно гены отвечают, например, за адаптацию коротконожки к засухе, к обильному увлажнению или другим условиям произрастания, что в дальнейшем поможет бороться с проблемой сокращения пищевых ресурсов на планете.

— Тема моей диссертации «Род Brachypodium P. Beauv. на территории Евразии: систематика, география, биоразнообразие, филогения». В связи с тем, что род изучен достаточно неоднородно, для однолетних видов Brachypodium было проведено популяционно-генетическое исследование на Пиренейском полуострове, поскольку они не представлены на территории России, — рассказывает Валерия о своей диссертационной работе. — Вторая часть работы сфокусирована на многолетних видах комплекса Brachypodium pinnatum и B. sylvaticum, это также актуальное исследование, поскольку на территории России род практически не изучался.

В России младший научный сотрудник ТГУ изучала фенотипическое разнообразие многолетних видов Brachypodium, а также выявляла их эколого-климатические ниши. Кроме того, Валерия построила прогнозные карты: где в теории могут произрастать многолетние виды рода, какие биоклиматические факторы благоприятны для распространения, а какие являются лимитирующими:

— Например, B. sylvaticum на территории Европы распространен повсеместно, а на территории Северной Америки это инвазивный вид (нехарактерный для данной флоры, но активно захватывающий территорию, влияющий на биологическое разнообразие). В нескольких областях на территории РФ он признан реликтом третичной неморальной флоры и занесен в Красную книгу.

Исследование Валерии имеет не только комплексное значение для изучения эволюционного процесса модельного злакового растения, но и фундаментальный аспект для Томской области и России, где всестороннее изучение этого рода не проводилось.

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