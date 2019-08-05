Мужчина и младенец погибли в ДТП в Северске

Томский Обзор / Фото: 15 июля 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Смертельное ДТП на автодороге № 50 произошло в воскресенье 14 июля около 22 часов 20 минут, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение (металлические столбы), после чего выехал с проезжей части. От полученных травм 34-летний водитель погиб на месте происшествия. Полугодовалая девочка-пассажир, находившаяся на заднем сидении автомобиля в автолюльке, скончалась в машине скорой медицинской помощи.

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