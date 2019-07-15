В Томске будут тестировать препарат для лечения болезни Паркинсона

Томский Обзор / Фото: 15 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Томская компания «Рионис» (группа компаний «ИФАР») получила разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний препарата для лечения болезни Паркинсона, который разрабатывает совместно с новосибирскими учеными, сообщает Региональный инновационный портал.

Это препарат - аналог традиционного для лечения болезни Паркинсона препарата леводопа, но не вызывающий тяжелых побочных эффектов.

«Ученым из Новосибирского института органической химии под руководством профессора Наримана Салахутдинова удалось синтезировать молекулу (рабочее название диол), которая работает не хуже леводопы, но не вызывает побочных эффектов. У нас появляется шанс помочь тем, на кого изначально или после пройденного лечения не действует леводопа», — рассказал руководитель группы компаний «ИФАР» профессор Вениамин Хазанов.

Томичи уже выполнили необходимые лабораторные исследования, разработали промышленную технологию производства и получили разрешение Министерства здравоохранения на испытания препарата в клинике.

«Сейчас все готов для первого этапа клинических исследований с участием здоровых добровольцев. Если удастся привлечь инвестиции, уже к следующему году у нас появится возможность перейти к оценке лечебного действия нового препарата на больных паркинсонизмом», — пояснил Вениамин Хазанов.

Проект поддержало Министерство промышленности и торговли РФ в рамках программы «Фарма 2020», Фонд «Сколково» и Администрация Томской области.

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