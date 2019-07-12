Специалисты выяснили, в каких томских водоемах можно купаться без вреда для здоровья

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Специалисты лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» провели исследования проб воды, взятых в водоемах Томска и Томского района, которые традиционно используются для купания, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Исследовалась вода в реках Томь (правый берег, Речной вокзал, Семейкин остров), Ушайке (п.Восточный, устье, а также озерах ТНХ, Беленькое и озера в Кисловке. По результатам лабораторных исследований, в ряде водоемов были обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов. Речь идет о:

озеро ТНХК, г.Томск;

озеро «Степановское», г. Томск, мкр. Степановка;

р. Томь правый берег Речной вокзал (в районе коммунального моста);

р. Ушайка (п. Восточный).

Качество воды в вышеуказанных водоемах по микробиологическим показателям соответствовало требованиям санитарных норм.

Купание в водоемах, вода которых не отвечает санитарным нормам, может послужить причиной возникновения и распространение инфекционных заболеваний людей. Через воду водоемов могут передаваться возбудители инфекционных заболеваний, в том числе: аденовирусная лихорадка, эпидермофития, вирусный гепатит «А», дизентерия, полиомиелит, заболевания ЛОР (отиты, синуситы, тонзиллиты), инфекционные конъюнктивиты, лямблиоз, энтеробиоз, аскоридоз, грибковые заболевания кожи.

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