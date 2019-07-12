В Томске пройдет фестиваль интеллектуального отдыха MuseУм

12 июля 2019 / Томский Обзор

В субботу, 20 июля, Томский краеведческий музей проведет фестиваль интеллектуального отдыха для взрослых и детей MusuУм.

Как сообщают организаторы, фестиваль будет разделен на две возрастные категории. Для детей Музей проведет три часовые программы в 11.00, 13.00 и 15.00.

«Маленьким искателям приключений необходимо будет показать свою находчивость, смелость и эрудицию, преодолеть испытания и открыть заветный сундук сокровищ! Герои любимых сказок помогут сделать этот праздник незабываемым», — говорится в сообщении. Также отмечается, что дети могут прийти в карнавальных костюмах.

Программа для взрослых пройдет с 19:00 — 21:00. Гостей ждут мастер-классы и мини-квесты.

Стоимость билетов: 100-200 рублей. Приобрести их можно здесь.

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