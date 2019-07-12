Образование — в ТГПУ, а что ещё?

12 июля 2019 / На правах рекламы / Фото: На правах рекламы

Учеба в Томском государственном педагогическом университете — это регулярные образовательные лекции и семинары от высококвалифицированных специалистов вуза и приглашенных лекторов, практики в профильных организациях, учреждениях администрации и ведущих компаниях страны, возможности обмена опытом с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья, обучения в одном из вузов-партнеров и получения второго диплома (иностранного образца).



В гармоничном единстве с учебным процессом в ТГПУ действует сильнейшая в стране структура студенческого самоуправления, позволяющая учащимся Томского Педагогического реализовать себя в различных областях дополнительной деятельности: педагогические отряды «Данко» и «Городское лето», студия ТВ ТГПУ, профсоюзная организация студентов, волонтерский отряд «Точка зрения», Центр патриотического воспитания, спортивный клуб и другие. Кроме того, в ТГПУ можно стать ведущим и встречать гостей с главной сцены вуза, попробовать себя в роли журналиста студенческой газеты ТГПУ «Штудент Тайм» и знакомить общественность с событиями университета и города, начать изучать языки (от английского до китайского) в Центре дополнительной языковой подготовки ФИЯ — и это еще не предел!



Подробнее обо всех направлениях образовательной и дополнительной занятости можно узнать у сотрудников и студентов ТГПУ, написав в группы вуза в социальной сети ВКонтакте.



Абитуриент 2019, добро пожаловать в Томский государственный педагогический университет!

Фото: на правах рекламы

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