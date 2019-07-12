В Томской колонии изготовили мусорные баки (ФОТО)

12 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области

В ИК-4 УФСИН России по Томской области изготовили 30 металлических емкостей для мусора объемом 1,1 кубических метров. Их делают из прочного металла по госстандарту. Некоторые из баков уже загрунтованы, ждут покраски и установки колес.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области, в течение месяца исправительная колония строгого режима изготовит 1000 изделий. В три смены в цехах организована работа осужденных, ранее получивших специальности сварщиков и слесарей в Профессиональном образовательном учреждении №288 при ИК-4 и имеющих опыт изготовления металлоконструкций.

По словам главного инженера УФСИН Виталия Пичугина, это социальный проект, позволяющий трудоустроить осужденных, особенно тех, кто погашает судебные иски и возмещает ущерб потерпевшим от преступлений. Рентабельность составит около 3%.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области

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