В музее томского госуниверситета появился редчайший в мире минерал и «золото дураков» (ФОТО)

Коллекция Минералогического музея Томского госуниверситета им. И.К. Баженова пополнилась новыми редкими экспонатами. Среди них бенитоит, привезённый из Америки, друза игольчатых кристаллов сколецита, похожая на большого белого ёжика, и друза кристаллов пирита, который за обманчивый внешний вид называют «золотом дураков», сообщает пресс-служба вуза.

«Бенитоит впервые нашли в округе Сан-Бенито (штат Калифорния) в 1906 году, отсюда и название минерала. Поначалу он был принят за сапфир, поскольку имеет похожий цвет. Через год анализ, проведенный членами учёного совета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показал, что найден новый минерал, который является очень редким силикатом бария и титана», — рассказывает заведующая Минералогическим музеем ТГУ Валентина Свешникова.

Долгое время калифорнийское месторождение бенитоита считалось единственным в мире, однако впоследствии его нашли в Техасе, Арканзасе и Монтане. Помимо этого со временем были обнаружены месторождения в Бельгии, Чехии, Японии, Корее и Новой Зеландии. Находки бенитоита очень редки, встречается он лишь в виде немногочисленных кристаллов. Бенитоит обладает ярко выраженным свойством плеохроизма: его цвет меняется под разными углами обзора и отливает зеленовато-синим или бесцветным. Лучшие прозрачные экземпляры добывают в Сан-Бенито, откуда доставлен экспонат, пополнивший коллекцию Минералогического музея ТГУ.

«Другая новинка попала в Томск из Индии, — говорит Валентина Свешникова. — Друза сколецита (скопление сросшихся кристаллов) получила название „ёжик“, поскольку внешне она очень его напоминает. Сколецит широко распространен в пузырчатых лавах базальта в виде миндалин и жеод. Крупные кристаллы этого минерала встречаются в Пуана, на юго-востоке от Бомбея, откуда и был привезён данный экземпляр».

Третий «новосёл» Минералогического музея ТГУ — друза кристаллов пирита, привезённая из Перу. Этот минерал желтого цвета с интенсивным металлическим блеском очень похож на золото, но благородным металлом он не является. Из-за этой схожести во время «золотых лихорадок» неопытные добытчики принимали его за ценную находку. Тогда же обманчивый минерал получил прозвище «золото дураков».

«Сам по себе пирит не является редкой находкой, в России его самые большие залежи сосредоточены на Урале, — объясняет Валентина Леонтьевна. — Коллекционную ценность имеют хорошо выраженные кубические кристаллы с четкой штриховкой на гранях. Именно такой экземпляр попал к нам в музей благодаря бывшему декану ГГФ ТГУ Геннадию Михайловичу Татьянину, который приобрёл минерал и подарил его университету».

Фото: пресс-служба ТГУ

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