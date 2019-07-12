Двигай в 5G: Как стартапу из Томска попасть в бизнес-инкубатор МТС

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 12 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

В последнее время все более актуальными становятся сети 5G. Однако технологий, которые могли бы в полной мере раскрывать весь их потенциал не так много. А значит у томских стартаперов есть возможность развиваться именно в этом направлении. А помочь в этом может бизнес-инкубатор МТС.

В нашем материале рассказываем, кто и как может заручиться поддержкой мобильного гиганта.

Что именно предлагает МТС?

МТС приглашает в инкубатор проекты по созданию и тестированию устройств и сервисов, для которых существенна поддержка сетей 5G. МТС передаст в распоряжение разработчиков рабочую зону 5G, проконсультирует команды по вопросам маркетинга, предоставит модули 5G для установки в оборудование. Самые успешные проекты будут претендовать на гранты, которые позволят продолжить разработку после выхода из бизнес-инкубатора. Кроме того, команды получат шанс на подписание контракта с МТС, смогут рассчитывать на инвестиции от компании или предложение о покупке разработанной технологии.

Какие проекты могут попасть в инкубатор?

В инкубатор приглашаются стартапы, которые собираются использовать технологии, опирающиеся на 5G. Разработки могут касаться облачного рендеринга, беспилотного транспорта, умного города, удалённого воспроизведения игр, стриминга в новых форматах Ultra HD, VR/AR, 360˚. В сфере интересов МТС также IoT и новые форматы вычисления и хранения данных.

Куда обратиться со своей идеей для инкубатора?

Все желающие могут до конца августа 2019 года подать заявку на сайте МТС. В заявке необходимо указать имя, адрес электронной почты, телефон и короткое описание самой идеи. Кроме того, требуется приложить презентацию проекта. Работа отобранных команд будет вестись в Москве, и претенденты должны быть готовы к этому.

Когда начнётся работа инкубатора?

В сентябре, когда эксперты МТС отберут лучшие идеи и разошлют приглашения их авторам.

Тэги/темы: