В октябре у томского аэропорта появится новая 132-местная парковка

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2019 // Фото: Владимир Дударев

В октябре Томская область построит две парковочных площадки и подъезд к терминалу аэропорта в Богашево, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, строительство будет идти в два этапа. На первом этапе до конца сентября 2019 года появится парковочная площадка на 132 машино-места справа от участка 19 ‑ 20,185 км автомобильной дороги Томск — Аэропорт.



Сейчас подрядчик ООО «РСУ-8» ведет здесь снос лесных насаждений, очистку площадки под парковку и переустройство коммуникаций. Со следующей недели компания планирует приступить к устройству земляного полотна. После подготовительных работ строители заасфальтируют 4,13 тыс. кв. м площадки.



На финансирование работ первого этапа планируется направить 34,73 млн рублей.



На втором этапе будет построена парковочная площадка на 226 мест слева от участка 19 ‑ 20,185 км автомобильной дороги Томск ‑ Аэропорт. Здесь строители также переустроят коммуникации, снесут зеленые насаждения и заасфальтируют территорию.



На парковках построят линии электроосвещения и установят системы видеонаблюдения. Для благоустройства территорий, прилегающих к парковкам и автомобильной дороге, будут устроены газоны, пешеходные дорожки и тротуары.

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