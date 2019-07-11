Судебные приставы арестовали все газовые котельные «Колпашевской тепловой компании»

11 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

ООО «Колпашевская тепловая компания» не оплатила почти 74 млн. рублей поставщику газа, в связи с чем на все котельные предприятия был наложен арест, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Имущество предварительно оценено на сумму долга. Согласно закону, в случае, если задолженность не будет погашена в установленный судебным приставом срок, модули должны быть направлены на оценку специалистом, а затем — на реализацию.

Череда арестов началась осенью 2016 года. Тогда в Колпашево были арестованы 6 газовых модулей из-за долга в 54 млн. рублей. Благодаря обращению взыскания на счета предприятия, а также реализации арестованного транспорта, долг был погашен полностью.

Позже аресты продолжались по мере поступления в Службу новых исполнительных листов. Зимой 2018 года из-за долга в 14 млн рублей судебные приставы арестовали 3 газовых модуля. После проплаты арест был снят, а в июне этого же года вновь наложен, и на этот раз — на 10 котельных. В июле 2019 года арестованы 4 объекта, таким образом под арест попал весь тепловой комплекс города.

При этом на поставке коммунальных услуг данные меры не отразились: модули оставлены на ответственное хранение должнику с правом пользования. Долг постепенно гасится посредством списания денежных средств с арестованных счетов, куда поступают коммунальные платежи от населения и юридических лиц.

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