18+
18+

Судебные приставы арестовали все газовые котельные «Колпашевской тепловой компании»

Судебные дела, Томские новости, судебные приставы арест имущества Судебные приставы арестовали все газовые котельные «Колпашевской тепловой компании»

ООО «Колпашевская тепловая компания» не оплатила почти 74 млн. рублей поставщику газа, в связи с чем на все котельные предприятия был наложен арест, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Имущество предварительно оценено на сумму долга. Согласно закону, в случае, если задолженность не будет погашена в установленный судебным приставом срок, модули должны быть направлены на оценку специалистом, а затем — на реализацию.

Череда арестов началась осенью 2016 года. Тогда в Колпашево были арестованы 6 газовых модулей из-за долга в 54 млн. рублей. Благодаря обращению взыскания на счета предприятия, а также реализации арестованного транспорта, долг был погашен полностью.

Позже аресты продолжались по мере поступления в Службу новых исполнительных листов. Зимой 2018 года из-за долга в 14 млн рублей судебные приставы арестовали 3 газовых модуля. После проплаты арест был снят, а в июне этого же года вновь наложен, и на этот раз — на 10 котельных. В июле 2019 года арестованы 4 объекта, таким образом под арест попал весь тепловой комплекс города.

При этом на поставке коммунальных услуг данные меры не отразились: модули оставлены на ответственное хранение должнику с правом пользования. Долг постепенно гасится посредством списания денежных средств с арестованных счетов, куда поступают коммунальные платежи от населения и юридических лиц.

Тэги/темы: