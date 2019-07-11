Томичи предпенсионного возраста могут бесплатно обучиться новой специальности

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Центр занятости населения объявляет набор людей предпенсионного возраста в группы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, сообщает представитель Департамента труда и занятости населения Томской области.

Набор проводится по специальностям: повар, специалист клиентоориентированного общения, кладовщик, пекарь-кондитер, специалист документоведения, архивоведения, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, специалист по кадрам, информационные технологии в профессиональной деятельности, контролер-кассир.

Комплектация групп по специальностям «охранник» и «повар» будет осуществляться в июле (обучение сразу по мере набора группы), по остальным специальностям набор идет в течение июля-августа, приступить к обучению можно будет в сентябре.

Обучение проходит в рамках реализации национального проекта «Демография». С начала года в Томской области 60 граждан предпенсионного возраста направлены на обучение, 18 их которых уже получили документы о завершении по разным профессиям – бухгалтер, охранник, контролер технического состояния автотранспортных средств, товаровед, управляющий предприятием общественного питания, кладовщик, специалист по охране труда и другие.

Подать заявку можно в Центре занятости населения города Томска и Томского района по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 8, этаж 5.

Справки по телефону: 46-93-47 (Анна Константиновна Саватеева).

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