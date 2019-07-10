Томичи собрали более 400 кг гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области

10 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТПУ

В пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области, организованный Центром волонтерской и общественной деятельности Томского политеха, передали более 400 килограммов необходимых вещей, сообщает пресс-служба вуза.

«Спасибо всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. В течение недели неравнодушные сотрудники, студенты и горожане активно поддерживали благотворительную акцию. В общей сложности было собрано более 400 килограммов одежды, обуви, бытовой химии и продуктов питания», — сообщили в Центре волонтерской и общественной деятельности ТПУ.

Вся собранная гуманитарная помощь уже упакована и будет направлена в Иркутскую область. Как уточняют организаторы, участники сбора приносили в МКЦ ТПУ постельное белье, верхнюю одежду, обувь, игрушки, крупы, консервы и так далее.

Напомним, с 25 июня часть Иркутской области находилась во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. В регионе была частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 10 тысяч жилых домов.

По данным МЧС, в результате разгула стихии погибли 23 человека, судьба 8 жителей области остается неизвестной. Из опасных зон региона было эвакуировано почти 2,6 тысячи человек.

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