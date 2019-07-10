«Клуб юных исследователей» откроется Томске

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

В субботу, 13 июля, в музее Истории Томска стартуют занятия «Клуба юных исследователей», сообщает пресс-служба мэрии.

Первая встреча состоится на Воскресенской горе, где для детей устроят стилизацию под раскопки. Во время работы они узнают, кто такие археологи, какие тайны хранит наша земля и каким был мир миллионы лет назад.

Всего в рамках клуба пройдет пять субботних занятий, которые проведут сотрудники музея. Занятия рассчитаны на детей младшей и средней школы.

Впервые проект стартовал в прошлом году. По словам сотрудников Музея, дети приходили на все занятия, которые отличались друг от друга образовательной программой. Из-за прошлогоднего спроса было решено набрать новую группу.

Начало занятий в 14:00. Стоимость занятий – 200 рублей с человека.

Тэги/темы: