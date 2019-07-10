В Томске отметят Международный День бокса

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 21 июля, в Томске на пл.Ново-Соборной пройдет празднование Международного Дня бокса с показательными выступлениями спортсменов, мастер-классом и «кругосветкой» с памятными и сладкими призами.

Как сообщает пресс-служба областной федерации бокса, с 14.00 до 15.00 часов для всех гостей праздника пройдет спортивная кругосветка с призами. Каждый желающий сможет проверить свою реакцию, дыхание, речевой аппарат, сразиться с «Мастером», побиться подушками. Самые активные участники кругосветки получат приятные призы, такие как боксерские перчатки, сертификаты на занятия боксом или в бассейн, и многие другие. Также во время проведения кругосветки будет организована площадка интерактивного бокса.

С 15.00 до 16.00 пройдет торжественная часть, где пройдет награждение лучших боксеров по итогам 2018–2019 г.г., показательные выступления спортивных школ Томска, мастер-класс от Мастера спорта России, открытая массовая тренировка, и вручение памятных и сладких призов.

Начало праздника было положено в 2017 году. Международная ассоциация олимпийского бокса (AIBA) утвердила 22 июля ежегодным Международным Днём бокса. В Томске праздничные мероприятия впервые прошли в 2018 году: они включали возложение цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей и развлекательную программу на пл.Ново-Соборной.

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