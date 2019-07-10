Ночью в Томске сгорел Hummer

10 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 10 июля, в Томске загорелся припаркованный во дворе жилого дома автомобиль Hummer, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании у дома по ул.Яковлева, 6/1 поступило в 1.52. В результате у иномарки выгорел салон и моторный отсек, обгорело лакокрасочное покрытие. У стоявшей рядом "Газели" также частично обгорели правое зеркало и краска двери.

Причина возгорания устанавливается.

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