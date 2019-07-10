Завтра часть домов в Октябрьском районе Томска останется без воды
Завтра, 11 июля, в Октябрьском районе города Томска бригады «Томскводоканала» проведут работы по исключению аварийного участка по Иркутскому тракту из системы водоснабжения микрорайона, сообщает пресс-служба предприятия.
Новая линия – участок водовода большого диаметра (630мм.) - проложен методом горизонтально-направленного бурения вдоль домов по Иркутскому тракту 78/1-80/2. Также к домам по ул. Иркутский тракт, 78/1, 78/2, 80/1, 80/2 подведены новые водопроводные вводы. Работы по переподключению домов выполнят управляющие компании, обслуживающий этот жилой фонд.
В связи с проведением работ, с 09.30 11 июля до 00.30 12 июля без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- ул.Иркутский тракт по четной стороне от №68 до №116/2, 118/2, 128, 128а,132а стр.1, кроме №92;по нечетной стороне от №59а до №91/3,53а,53б;
- пер.Карский, кроме №1,4;
- пер.Уральский от №17а до №34;
- пер.Мичурина;
- ул.Бородинская;
- пер.Канский;
- пер.Свободный;
- ул.Л.Шевцовой;
- пер.Русский;
- пер.Артельный;
- ул.Ракетная;
- ул.Научный проезд;
- ул.Ползунова;
- Вилюйский 1-й проезд, 3а;
- ул.Клюева, 1;
- пер.Полтавский от №1 до №16;
- пер.Дубовый, кроме №8;
- ул.И.Черных по нечетной стороне от №7 до №67, а также 95, 95/1, 99, по четной - №22а;
- ул.Суворова, 4, 4а, 6, 10, 10 стр.1,10 стр.2, 3;
- ул.Новосибирская, 24, 26, 30, 32, 38, 41;
- ул.Мичурина, 8, 43/1, 43б, 43б стр.1;
- ул.Циолковского, 4, 16, 16 стр.2, 16 стр.3, 18, 18/2, 20, 24, 28, 1, 3, 5, 7, 7 стр.2, 7 стр.3, 7 стр.5;
- ул.Научная, 2, 4, 6, 1, 3, 5;
- ул.1-я Ново-Деповская, 57, 59, 63, 65;
- ул.Вилюйская, 40а стр.4, 40/1, 52, 52а, 52б, 52а стр.4, 52а стр.5, 52а стр.1, 52а стр.8, 52а стр.10;
- ул.Энергетическая, 2, 2а, 2б, 2/2, 2в, 2 стр.1, 4, 4 стр.1, 4 стр.4, 4 стр.4, 4 стр.5, 4 стр.8, 6, 6/1, 6а.
Кроме того, понижение давления холодной воды будет чувствительно по следующим адресам:
- ул.Иркутский тракт, 114/1;
- ул.Беринга, 2, 2/2, 4, 4/1;
- ул.И.Черных, 89, 93, 97/2;
- ул.Мичурина, 45/1, 45/2, 47к;
- ул.Суворова, 21, 21 стр.6;
- ул.Энергетическая, 1;
- ул.Угрюмова, 1/1,1/2;
- ул.1-я Ново-Деповская;
- ул.2-я Ново-Деповская;
- пер.Латвийский;
- ул.Тяговая;
- ул.Индустриальная, 1;
- пер.Офицерский.
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.