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Завтра часть домов в Октябрьском районе Томска останется без воды

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Завтра, 11 июля, в Октябрьском районе города Томска бригады «Томскводоканала» проведут работы по исключению аварийного участка по Иркутскому тракту из системы водоснабжения микрорайона, сообщает пресс-служба предприятия.

Новая линия – участок водовода большого диаметра (630мм.) - проложен методом горизонтально-направленного бурения вдоль домов по Иркутскому тракту 78/1-80/2. Также к домам по ул. Иркутский тракт, 78/1, 78/2, 80/1, 80/2 подведены новые водопроводные вводы. Работы по переподключению домов выполнят управляющие компании, обслуживающий этот жилой фонд.

В связи с проведением работ, с 09.30 11 июля до 00.30 12 июля без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Кроме того, понижение давления холодной воды будет чувствительно по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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