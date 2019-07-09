Завтра в Томской области ожидаются грозы и град

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 10 июля, в Томской области ожидаются дожди и грозы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области сохранятся местами умеренные и сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер при грозах 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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