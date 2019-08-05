Автобус врезался в информационный щит в Томске

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 9 июля, в Томске произошло ДТП с участие автобуса Hyundai Univers, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.15 на ул.Московский тракт, 123а. Здесь автобус с 43 пассажирами, двигавшийся по маршруту Томск-Кемерово, врезался в препятствие.

«По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в следствии нарушения пункта 8.8 Правил дорожного движения Российской Федерации (при повороте налево или развороте вне перекрёстка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления), 40-летним водителем автомобиля КамАЗ», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Проводится административное расследование.

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