Автобус врезался в информационный щит в Томске
Сегодня утром, 9 июля, в Томске произошло ДТП с участие автобуса Hyundai Univers, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.15 на ул.Московский тракт, 123а. Здесь автобус с 43 пассажирами, двигавшийся по маршруту Томск-Кемерово, врезался в препятствие.
«По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в следствии нарушения пункта 8.8 Правил дорожного движения Российской Федерации (при повороте налево или развороте вне перекрёстка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления), 40-летним водителем автомобиля КамАЗ», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала. Проводится административное расследование.