Томская область обсуждает с РЖД обновление подвижного состава, курсирующего в регионе

9 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томская область и Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД, филиал ОАО «РЖД») обсуждают различные варианты сотрудничества, в том числе, вопрос обновления подвижного состава, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

Соглашение о сотрудничестве администрация региона, ЗСЖД и администрация Томска подписали во вторник, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» с церемонии подписания документа.

«Мы переговорили о том, каким путем нам подойти к обновлению подвижного состава. (Курсирующие в регионе — прим.ред.) Вагоны и локомотивы — уже старые, но новые составы стоят сотни миллионов рублей. Договорились, что проработаем схему, которую нам предложили РЖД, — мы потом ее объявим, — сейчас работаем над ней. В ближайшие годы хотим заменить парк локомотивов и подвижного состава», — сообщил Жвачкин после подписания соглашения.

В пресс-службе ЗСЖД агентству уточнили, то речь идет о трех электропоездах из восьми крусирующих в Томской и Кемеровской областях. Так, в 2020 году завершится срок службы одного электропоезда, в 2023 — еще двух. Всего в регионах курсирует семь составов электропоездов и один пассажирский.

Стороны обсуждают также вопросы организации скоростного движения между Томской областью и соседними регионами. В частности, речь идет о Томске и Новосибирске с продлением маршрута до аэропорта Толмачево.

«Сегодня мы обсуждали вопрос о применении на этом пути (Томск — Новосибирск — ИФ) „Ласточек“, это комфортабельный состав. В ближайшие годы, пока без увеличения скорости, но с увеличением комфорта обязательно рейсы из Томска, прежде всего в Новосибирск, будет выполнять именно такой состав, мы эту договоренность прорабатываем», — сообщил губернатор.

Кроме того компании-резиденты томских промышленных парков просят подвести к площадкам железнодорожные ветки. Этот вопросы также предполагается проработать.

В целом соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2019–2024 годы предполагает развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Томской области и Томска, обеспечение транспортной безопасности и доступности, предотвращение травмирования людей на ж/д объектах.

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