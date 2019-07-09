В Михайловской роще Томска обустроят две баскетбольные площадки

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2019 // Фото: Zakupki.gov.ru

В рамках второй очереди благоустроительных работ в Михайловской роще Томска будут установлены две баскетбольные площадки. Соответствующий контракт заключили Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации города и компания «СтройКомплект».

Стоимость проекта составила 7 392 917 рублей (или 6 160 764 рублей без учёта НДС). Деньги на создание площадок выделены из местного бюджета. Соответствующий приказ выложили 1 июля на сайте государственных закупок. Проект планируют завершить к 31 августа этого года.

Контрактом также предусмотрен гарантийный срок в 60 месяцев со дня приемки работ.

Тэги/темы: