Судебные приставы арестовали почти тонну пива в Томской области

9 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Одна из организаций по производству алкогольных напитков в Кожевниковском районе задолжала по налогам в бюджеты разных уровне более 100 млн рублей. В счет долга приставы арестовали почти тонну пива, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Ранее в счет погашения долга приставы наложили арест на транспортные средства: Lexus LX 570 и бортовой прицеп. Сейчас имущество находится на оценке.

В конце июня был наложен арест и на другое имущество – светлое пиво в кегах длительного срока реализации: всего более 2 тыс. емкостей объемом 30 и 50 литров. Общий объем пива составил более 92 тыс. литров на сумму почти 14 млн. рублей.

Поскольку 1 кега пива по предварительной оценке стоит менее 30 тыс. рублей, в дальнейшем имущество будет предложено должнику для самостоятельной реализации в счет погашения долга.

Тэги/темы: