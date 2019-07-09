Томичи смогут пройти бесплатную диспансеризацию по вечерам и в субботу

9 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Бесплатная диспансеризация в Томской области стала еще доступнее: пройти ее теперь можно в вечернее время в будние дни, а также по субботам. Плановое обследование жителей региона организовано в медучреждениях по специальному графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Работающим людям бывает сложно найти время для посещения поликлиники в будние дни, поэтому принято решение проводить обследования дополнительно в вечерние часы в течение рабочей недели и по субботам», — сообщила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Диспансеризации в 2019 году подлежат все родившиеся в 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, а также граждане 1979 года рождения и старше.

Начиная с этого года, россияне в возрасте с 18 до 39 лет будут проходить диспансеризацию один раз в три года, достигшим 40 лет и старше такая возможность предоставляется ежегодно.

Всего с начала 2019 года диспансеризацию прошли 62468 человек, из них почти 17 тысяч — это жители районов Томской области. По данным Томского территориального фонда ОМС, на эти цели выделено 97 млн рублей.

Из впервые выявленных заболеваний большая часть приходится на болезни эндокринной системы (52,2%), на втором месте — болезни системы кровообращения (18,8%).

С графиком работы медучреждений по диспансеризации можно ознакомиться здесь.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает анкетирование, общий анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, осмотр у терапевта. Второй этап проводят узкие специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента.

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