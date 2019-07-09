Губернатор уволил начальника департамента природных ресурсов за срыв начала мусороной реформы в Томске

9 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Губернатор Томской Сергей Жвачкин освободил от должности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура, а также поручил мэру Томска Ивану Кляйну принять кадровые решения в отношении виновных в срыве начала реформы по вывозу твердых бытовых отходов в Томске.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, это стало итогом совещания, которое томский губернатор Сергей Жвачкин провел в администрации региона сегодня, 8 июля, с участием профильных заместителей, мэра Томска и начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

«Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я не принимаю, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Я полностью разделяю возмущение томичей, особенно – жителей Октябрьского района, многие из которых пострадали в результате недоработки чиновников. Виновные в срыве реформы должны быть наказаны, но главное – в кратчайшие сроки должна быть создана система вывоза отходов, разработана «дорожная карта» с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов».

Глава региона поручил мэру Томска лично возглавить работу штаба по исправлению ситуации, Иван Кляйн будет собирать его в ежедневном режиме с участием заместителя губернатора по территориальному развитию Анатолия Рожкова.

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