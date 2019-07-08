Областное ДРСУ реконструирует участок Северной широтной дороги в Томской области

8 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

ОГКУ «Томскавтодор» признало несостоявшимся аукцион на реконструкцию 15 км автодороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок в Томской области, поскольку на него была подана лишь одна заявка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».

Заявку на участие в тендере подало ГУП «Областное ДРСУ», комиссия признала эту заявку соответствующей требованиям аукционной документации. В связи с этим контракт будет заключен с единственным участником торгов, однако итоговая сумма контракта не указана. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 410,066 млн рублей.

Как сообщалось, «Томскавтодор» объявил аукцион на реконструкцию участка Северной широтной дороги. Подрядчику предстоит к 1 октября 2021 года реконструировать 15 км дороги на участке 30-45 км: снести деревья, построить насыпь, уложить асфальт, нанести разметку.

Дорога Могильный Мыс — Парабель — Каргасок является частью Северной широтной дороги. Предыдущий отрезок — 15-30 км — был введен в 2015 году. Участок 0-15 км реконструировали в 2005–2006 годах. Реконструкция дороги проводится участками по мере обеспечения финансирования и готовности проектно-сметной документации. Общая протяженность автодороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок составляет 174 км.

Северная широтная дорога является частью маршрута Нижневартовск — Томск, пересекает три района Томской области, являясь их жизненно важной транспортной артерией.

«Областное ДРСУ» в 2019 году получило ряд крупных подрядов. Так, компания отремонтирует пять участков региональных дорог на общую сумму 1,213 млрд рублей, выполнит работы в рамках III очереди строительства транспортной развязки в районе площади Южной в Томске за 596 млн рублей.

Томская область в рамках реализации нового национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планирует отремонтировать 1 тыс. 350 км автодорог. В частности, регион отремонтирует 382 км улично-дорожной сети Томской агломерации — 142 км в Томске и Северске и 240 км региональных дорог в границах Томского района. Кроме того, планируется привести в нормативное состояние 968 км региональных дорог на территории всей области, в том числе с применением новых материалов и технологий.

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